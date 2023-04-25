التقاعد تكشف أسباب عدم صرف رواتب المتقاعدين قبل العيد

اصدر رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، الثلاثاء، بياناً اوضح فيه اسباب عدم صرف رواتب المتقاعدين قبل عيد الفطر.



وقال رشيد في البيان إن "صرف رواتب المتقاعدين، تجري وفق نظام الكتروني، ينطلق في الاول من كل شهر، ولهذا فإن رواتب شهر نيسان تم صرفها في الاول من هذا الشهر، اما بعض رواتب موظفي الدولة ومنها شبكة الرعاية الاجتماعية فقد تم صرفها منتصف الشهر، وهي نفس مواعيدها الاعتيادية في سائر الاشهر".

وأضاف "لهذا سيتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر ايار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الاول من شهر ايار"، مؤكداً أن "لهذه الاسباب كان متعذراً صرف الراتب قبل العيد، لان راتب شهر نيسان مصروف سلفا، ولا يمكن صرف راتب شهر ايار قبل اكثر من عشرة ايام من الموعد المقر".

ولفت رشيد الى أنه "بهذه المناسبة نود ان نطمئن المتقاعدين كافة، ان هيئة التقاعد الوطنية، حريصة اشد الحرص على ضمان انسيابية صرف الرواتب في مواعيدها المقررة، وهناك جهود كبيرة يبذلها العاملون في الهيئة، من اجل توفير افضل الظروف لخدمة هذه الشريحة التي ضحّت وافنت سنين العمر من اجل خدمة العراق والعراقيين، وقد آن الاوان لرد الدين لهم"، مشيراً الى وجود "تنسيق عال المستوى مع الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، لتقديم افضل الخدمات للمتقاعدين، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".