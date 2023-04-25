إخماد حريق بمكتب نائبة في الموصل

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإخماد حريق بمكتب نائبة في مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بسبب تماس كهربائي فرق دفاع مدني الموصل تخمد حادث حريق إندلع بمكتب نائبة بحي الفرقان جانب الموصل الأيسر". وأضاف أنه "لم يتم تسجيل أية إصابات بشرية وسُجّلت أضراراً مادية فقط".