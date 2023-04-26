واسط.. كشف مخالفات بتحويل جنس أرض وضبط 7 متهمين بتعقيب المعاملات

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق واسط رصد مُخالفات تحويل الأراضي الزراعيَّة إلى سكنيَّـةٍ في مُديريَّة بلديَّة العزيزيَّة"، مُوضحةً أنَّ "البلديَّة قامت بالمُوافقة على معاملات إفراغ الأراضي الزراعيَّة والتي تمَّ من خلالها تفتيت الأراضي الزراعيَّة وتحويلها إلى سكنيَّةٍ، خلافاً للتعليمات والضوابط"، لافتةً إلى أنَّ "مساحة تلك الأراضي التي تمَّ تفريغها خلافاً لقرار مجلس الوزراء المُرقَّم (320 لسنة 2022) بلغت (81) دونماً، تصل قيمتها الإجماليَّة إلى (8,000,000,000) مليارات دينارٍ".وتابعت: "تمَّ ضبط (4) مُتَّهمين في مُديريَّة بلديَّة الكوت؛ لقيامهم بترويج معاملات تسجيل قطع أراضٍ سكنيَّةٍ وإجازات بناءٍ دون وكالةٍ رسميَّةٍ مُصدَّقةٍ، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين مُوظفون في مُديريَّات بلديَّات وماء وشرطة المحافظة، كما تمَّ ضبط مُعقّبين اثنين في دائرة الضريبة، أحدهما محامٍ يقومون بمتابعة معاملاتٍ لا تمَّت لهم بصلةٍ، فيما تمَّ ضبط مُعقّبٍ في دائرة التسجيل العقاري الثانية ادّعى أنَّه مُوظَّـفٌ في الدائرة، وبعد التحرّي تبيَّن عدم صحَّة دعواه، وأن تواجده؛ لغرض تعقيب المعاملات".وأضافت إنَّ "الفريق الميدانيَّ للمكتب لاحظ وجود (11) منظومة إشاراتٍ ضوئيَّـة مُهملة ومتروكة في مخازن بلديَّة الكوت"، مُؤكّدةً أنَّ "منظومة الإشارات التي تعمل بالطاقة الكهربائيَّـة والشمسيَّـة مُندثرة مع ملحقاتها كافة وأدواتها الاحتياطيَّة وغير صالحةٍ للعمل".