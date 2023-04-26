هيئة الحج تدعو الفائزين بقرعة حج عامي (2020 _ 2021) للاسراع بتسليم جوازاتهم

وقالت الهيئة في بيان، ورد للسومرية نيوز، ان "مكاتبها في بغداد والمحافظات مستمرة بإستلام جوازات الفائزين بقرعة الحج لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل الموافق 7/5/2023".واشارت الهيئة الى ان "المواطنين المتأخرين عن الحضور في الوقت المحدد سيتم تأجيل سفرهم للحج الى العام المقبل في حال عدم المراجعة خلال الفترة المذكورة".وأوضحت ان "مكاتبها ستعمل بدوام كامل طيلة أيام الاسبوع وخلال العطل الرسمية لإستقبال جوازات المراجعين من اجل إكمال إجراءات ذهابهم الى الديار المقدسة".