تقرير مُفصّل حول طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً وفي الاقسام الغربية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأشارت الى البيان أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها تكون رعدية احياناً، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وبينت أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية في بعض الأماكن، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".ولفتت الى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية في بعض الأماكن، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".