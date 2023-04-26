هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب ديالى

السومرية نيوز – محليات



أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، تسجيل هزة أرضية في شمال غرب خانقين بمحافظة ديالى.



وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قسم الرصد الزلزالي سجل حدوث هزة أرضية، اليوم الأربعاء، تبعد 27 كم شمال غرب خانقين من محافظة ديالى".



وأضافت، أن "الهزة بلغت قوتها (4.2) درجة، وتم الشعور بها من قبل المواطنين".