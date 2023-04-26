السحايا يُثير قلق أهالي كردستان.. أكثر من 100 حالة بين أطفال السليمانية!

والتهاب السحايا هو عدوى تصيب الأغشية الرقيقة التي تسمى السحايا والتي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي، ويحدث الالتهاب عندما يصاب السائل المحيط بتلك الأغشية بالتهاب جرثومي أو بكتيري.





وأكدت وزارة الصحة في إقليم كردستان، أن مرض السحايا تحت السيطرة، فيما شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية.وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "لجنة طبية زارت محافظة حلبجة للوقوف على أسباب انتشار مرض السحايا ووضع انتشار المرض هناك ومعرفة ما تحتاجه المستشفيات"، مبينة ان "اللجنة ستتوجه الى محافظة السليمانية أيضا لنفس السبب".وأكدت الوزارة أن "هذا المرض تحت السيطرة في اقليم كردستان"، مطالبةً المواطنين "بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية والنظافة الشخصية وعرض الأطفال على الطبيب المختص في حال ظهور علامات المرض عليه اضافة الى عدم استخدام اي ادوية دون استشارة طبية والالتزام بالتباعد مع الشخص المصاب وعدم استخدام اغراضه".وأعلن مدير مستشفى الاطفال في السليمانية، بشدر عبدالله، أمس الثلاثاء، تسجيل أكثر من خمس حالات إصابة يومية بالتهاب السحايا، وبينما أكد أن أعداد الحالات أعلى مما يُبلّغ عنها، كشف قرب زيارة وفد من وزارة الصحة الاتحادية للتحقيق في المرض.وقال عبدالله في مؤتمر صحفي تابعه، إنه "يتم تسجل أكثر من خمس حالات لالتهاب السحايا للأطفال يوميا، وأكثر من 100 حالة سُجلت حتى الآن، وأن عدد حالات التهاب السحايا أعلى مما يُبلّغ عنها".وأضاف أن "معظم حالات الأطفال المصابين بالتهاب السحايا تعالج في غضون يومين، وتُرسل إلى المنزل فيما بعد".وأشار إلى أن "لجنة من وزارة الصحة العراقية ستزور السليمانية للتحقيق في المرض".