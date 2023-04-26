"سايبا" تحترق وسط بغداد والدفاع المدني تتدخل (صور)



السومرية نيوز – محليات

وأفاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بإخماد حريق اندلع بعجلة نوع سايبا في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق اندلع بعجلة نوع سايبا صاحبها يعمل مندوب توصيل بالقرب من تقاطع سيد الحليب في المنصور بالعاصمة بغداد".



وأشارت الى ان "حادث الحريق لم يسجل أي إصابات بشرية".