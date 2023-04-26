مصرف حكومي يطلق وجبة سلف جديدة

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم منح وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليوناً".وأوضح المصرف، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تعلمه بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات لمنحه اياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".ودعا، المستفيدين من تلك السلفة الى "مراجعة فروع المصرف او منافذ الصرف لاستلام السلفة"، مبيناً أنه "يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".