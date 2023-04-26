في بابل.. تسرب غاز الكلور داخل مشروع ماء

أعلن الدفاع المدني في بابل، الأربعاء، عن تسرب غاز الكلور داخل مشروع ماء في المحافظة.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن فرقها "تتعامل مع حادث تسرب غازي الكلور الخانق من اسطوانة داخل مشروع ماء الدولاب بمحافظة بابل". وأكد الدفاع المدني "عدم تسجيل إصابات بشرية".