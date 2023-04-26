محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل

قرر محافظ نينوى، نجم الجبوري، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل.

وذكر بيان لمكتب الجبوري، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل الموافق ٢٠٢٣/٤/٣٠ ".



وأضاف البيان، ان قرار العطلة يأتي "لتنظيم مهرجان الربيع في مدينة الموصل".

