تصل لـ10 مليون دينار.. مصرف حكومي يطلق وجبة جديدة من السلف

وذكر اعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "أطلق وجبة جديدة من السلف الشخصية البالغة (10) مليون دينار بالإضافة الى السلفة التكميلية البالغة (5) مليون دينار".وأضاف، ان "التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية الكترونيا من خلال تطبيق مصرف الرشيد ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".