الخارجية العراقية تحدد موقع انطلاق وهبوط الطائرات لإجلاء رعاياها من السودان

وذكر الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الطائرتين المخصصتين لأجلاء الجالية العراقية من السودان تصلان إلى بورتسودان".وأشار الى ان "الطائرتين المخصصتين لأجلاء الجالية العراقية في السودان تنطلقان من قاعدة الشهيد علاء الجوية إلى بورتسودان".وأعلن وزير الدفاع، ثابت محمد العباسي، امس الأربعاء، تخصيص طائرتين لإجلاء العراقيين العالقين في السودان.وقال العباسي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، خصصنا طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان".وأضاف، أن "وزارة الدفاع والجيش العراقي جاهزين لكل المهام".