النجف.. اندلاع حريق بمحال لبيع "الزيوت" وفرق الإطفاء تتدخل

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريق اندلع داخل محلات لبيع الزيوت في محافظة النجف الاشرف.



وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا تمكنت من مكافحة حريق اندلع داخل محلات لبيع الزيوت، ومنعت انتشار النيران بقضاء الكوفة في النجف".



وأضافت، "تم السيطرة على الحادث دون وقوع اصابات بشرية"، مبينة أن "سبب الحادث جاء نتيجة تماس كهربائي داخلي".







