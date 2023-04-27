يربط جانبي الكرخ والرصافة.. افتتاح الجسر الموازي للمعلق في بغداد

السومرية نيوز - محليات

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، افتتاح الجسر الموازي للمعلق يربط جانبي الكرخ والرصافة في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "بأشراف مدير المرور العام اللواء الحقوقي محمد التميمي ومن اجل تحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور، تم افتتاح الجسر الموازي للجسر المعلق الذي يربط جانبي الكرخ والرصافة".