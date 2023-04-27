العراق يواصل إجلاء رعاياه من السودان.. طائرتان متوجهتان الى بغداد (صور)

السومرية نيوز – محليات



من المنتظر ان تصل الطائرتان المخصصتان لإجلاء العراقيين من السودان الى مطار بغداد الدولي، ظهر اليوم الخميس 27 أبريل/نيسان 2023، على متنهما 234 مواطناً بينهم 16 سوري الجنسية.



وقالت وزارة الخارجية، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الطائرتان المخصصتان لإجلاء المواطنين العراقييّن من بورتسودان تتوجهان الان إلى بغداد وعلى متنهما 234 مواطناً بينهم 16 سوري الجنسية".



وصباح اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بدء عملية إجلاء الجالية العراقية من مطار بورتسودان. وقال الصحاف، إنه "تم البدء بعملية إجلاء الجالية العراقية من مطار بورتسودان"، مضيفا، "اصطحبنا معنا أعداداً من الجاليات العربية وقدمنا الإغاثة الطبية والإنسانية لهم".

وتابع، "غرفة عمليات الاستجابة الدبلوماسية الطارئة تكثف جهودها من الذين تم اجلاؤهم لمرحلة مابعد الوصول إلى بغداد، لتقديم الاسعاف الطبي وإستكمال الإجراءات الأصولية لمن تم اجلاؤهم من الجاليات العربية".



يشار الى ان الطائرتين المخصصتين لإجلاء الجالية العراقية من السودان وصلتا إلى بورتسودان صباح اليوم الخميس.