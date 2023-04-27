حكومة كردستان تعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات لحكومة الإقليم في بيان ورد للسومرية نيوز ان" "يوم الإثنين الموافق الأول من شهر أيار ستكون عطلة رسمية في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بمناسبة عيد العمال".‏وأضاف أن "هذه العطلة هي ضمن التقويم الحكومي للإقليم".