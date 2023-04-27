مديرية الجوازات توجه كوادرها بالدوام خلال يومي الجمعة والسبت بهذه الدوائر

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض جندي الكعبي، وجه بان يكون يومي الجمعة والسبت ٢٩-٢٠٢٣/٤/٢٨ ويوم الاثنين ٢٠٢٣/٥/١ دوام لكوادر مديرية شؤون الجوازات في العاصمة بغداد نظراً للزخم الحاصل في دوائرها لتسليم الجوازات المطبوعة فقط على ان يكون الدوام من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثامنة مساءً".واهابت المديرية بالمواطنين، ان "مكاتب الجوازات هي ( الرصافة، الكرخ، مدينة الصدر، المحمودية، الصليخ) لذا اقتضى التنويه".