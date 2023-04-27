الحادثة الرابعة خلال ساعات.. فتاة تشنق نفسها في بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأقدام فتاة على شنق نفسها في بغداد، فيما اشار الى ان الحادثة هي الرابعة من نوعها خلال ساعات.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شابة تولد ٢٠٠٩ انتحرت بأسلوب الشنق بواسطة شال داخل منزلها ضمن منطقة الأمين في العاصمة بغداد".



وأضاف، انه "لم تعرف أسباب التي دفعت الفتاة الى الانتحار"، مشيرا الى ان "الحادثة هي الرابعة من نوعها خلال ساعات قليلة".