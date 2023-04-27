تنسيقية تعديل الرواتب: السلم الحالي غير عادل وسنتظاهر في هذا الوقت

وقال حافظ في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه السومرية الفضائية، انه "تشكلت اللجنة التنسيقية في عام 2019 لتعديل سلم الرواتب الذي لم يعدل منذ 14 سنة وتم تشكيل اللجنة حكومية في عام 2021 عن طريق مجلس الخدمة الاتحادية والذي أنهى عمله وننتظر التصديق من قبل مجلس الوزراء"، مؤكدا ان "هناك سرية كبيرة في عمل لجنة تعديل سلم الرواتب".وأضاف ان "مطالب اللجنة التنسيقية هو تطبيق العدل والمساواة بين رواتب الموظفين في القطاع الحكومي وعدم وجود فروقات كبيرة بين موظفي وزارات الدولة".وبين حافظ ان "سلم الرواتب الحالي غير عادل ولا يتطابق مع حجم التضخم الموجود في السوق العراقي كونة اقر في عام 2008 والان الأسعار ارتفعت اضعاف كبيرة ما أدى الى وجود فوارق كبيرة في مرتبات الموظفين".وأشار الى ان "سلم الرواتب الجديد سيقلل من الفروقات بين رواتب الموظفين في مختلف الوزارات"، موضحا ان "السلم الجديد لا يعني غبن أصحاب الشهادات العليا او موظفي الوزارات التي لديهم خطورة عالية في وظائفهم مثل وزارة الكهرباء".واكد حافظ ان "هناك مظاهرة ستنطلق في الأول من أيار في ساحة التحرير للمطالبة بتعديل سلم الرواتب والتصديق عليه والا سيكون هناك عصيان مدني على ان لا يؤثر على عمل دوائر الدولة".