العطا: هناك مشاريع متلكئة في العاصمة وتم سحب العمل من شركات

وقال العطا في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "هناك عددا من المشاريع المتلكئة في المحافظة وان عددها مقارنة بالسابق قليل لان عددها كان أكثر من 50 مشروعا وتم تقليصها وإعادة برمجتها الى عدد اقل والمباشرة بمعالجتها وسحب المشاريع المتلكئة من الشركات المرتبطة ببعض الوزارات واحالتها الى غيرها وادخالها الى الخدمة".وأضاف: "كان هناك إستراتيجية لمعالجة الكثافة السكانية والنمو السكاني عبر خطة موضوعة منذ سبعينيات القرن الماضي وكان يجب ان نكون الان ضمن الحلقي الخامس الا اننا لم ننفذ الحلقي الرابع"، موضحا ان "هناك خطة ومشاريع مهمة من انشاء جسور على نهر دجلة ومجسرات على الطرق وانشاء الطريق الحلقي الرابع الذي تأخر تنفيذه اكثر من 30 عاما".وبين العطا ان "هناك عددا من المشاريع تم البدء بتنفيذها ومن المؤمل ان يتم إنجازها خلال العامين القادمين ومنها جسر في منطقة الزعفرانية وجسر اخر في منطقة الكرادة على نهر دجلة لتخفيف الزخم المروري في تلك المناطق"، مؤكدا ان "بغداد بحاجة الى مشاريع مثل المترو او الجسر المعلق والسيطرة على الاستيراد غير المنظم للسيارات من اجل السيطرة على تنظيم المرور في العاصمة".