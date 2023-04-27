محافظ بغداد: مجالس المحافظات تعطي خارطة طريق لمتابعة المشاريع

وقال العطا في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه السومرية الفضائية، انه "يؤيد وجود مجالس المحافظات لأنها تعطي رؤيا واضحة وخارطة طريق للمحافظة من اجل تنفيذ المشاريع الخدمية في عموم مناطق المحافظة"، مؤكدا ان "مجالس النواحي والاقضية اهم من مجالس المحافظات كونها على تماس مباشر مع المواطنين في مناطقهم".وأضاف: ان "موازنة 2023 هي أكبر موازنة خصصت لمحافظة بغداد والتي بنيت على احتياجات المحافظة للمشاريع الخدمية والاستثمارية".وبين العطا ان "مجلس المحافظة اذا ما وجد سيساهم في تنفيذ هذه المشاريع والموازنة المخصصة لها"، موضحا ان "المحافظة لديها موازنة بموارد ذاتية وهناك موازنة استثمارية وأصبحت الان الموازنة تستقطع مركزيا ويجب ان تدخل المحافظة في الرأي في إقرار المشاريع التي تنفذ في المحافظة"، مؤكدا ان "المحافظة تراقب عمل امانة بغداد وتنفيذها للمشاريع في المحافظة".