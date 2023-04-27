العطا: جهات حكومية تعارض تطوير مداخل بغداد وسيطرة وهمية تجني أموالاً

وقال العطا في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "مشاريع مداخل بغداد من المشاريع المهمة التي تحظى بعناية خاصة ومتابعة من قبل المحافظة، لكن هناك جهات ومؤسسات تعارض تنفيذ هذا المشروع وهناك جهات امنية تعارض اكمال هذا المشروع بالإضافة الى مؤسسات حكومية أخرى وجهات خاصة".وأضاف: "هذا المشروع كان في عام 2021 عبارة عن مشروع قشط وإعادة اكساء فقط ولكن المحافظة قدمت المشروع بصورة أخرى من توسعة المشروع وانجازه بصورة مختلفة ومستدامة وبمواصفات عالمية".وأشار العطا الى ان "المشروع بهذه الصورة تطلب إضافة أموال كبيرة ما اوجب تدخل رئيس الوزراء من اجل المضي في انجاز هذا المشروع ورفع التجاوزات".وبين ان "هناك جباية أموال في طريق النباعي من قبل وزارة الإسكان والاعمار وهذا موضوع خاص بهذه الوزارة ويجب ان تكون الجباية على الاوزان وليس على استخدام الطريق"، مؤكدا ان "هناك سيطرة ثانية على طريق صلاح الدين تجبي الأموال بوصولات وهمية وغير رسمية وتم التدخل من قبل المحافظة وقامت عمليات بغداد بإلقاء القبض على الجهات التي تقف وراء هذه السيطرة".