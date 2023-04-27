في بغداد.. اندلاع حريق داخل جامع

أفاد مصدر أمني، الخميس، باندلاع حريق داخل جامع ام القرى في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل جامع ام القرى في بغداد".

وأضاف المصدر أن "الحادث عبارة عن احتراق كرفانات عدد 3 متخذة سكن ومحاطة بالحشائش والاعشاب"، مشيراً الى "تطويق النيران من جميع الاتجاهات".