مصرع واصابة 7 اشخاص بحادث تصادم مركبتين في البصرة



السومرية نيوز – محليات



افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة سبعة اشخاص إثر حادث سير بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "محافظة البصرة شهدت حادث تصادم بين مركبتين قرب مزاد ناحية سفوان".



وأضاف، أن "الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة خمسة اخرين".