مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير مروع على طريق تكريت – كركوك

السومرية نيوز – محليات



افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة اربعة أشخاص بحادث سير مروع على طريق تكريت – كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حادث سير وقع على طريق تكريت كركوك مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين".

وأشار الى ان "المصابين والمتوفي تم نقلهم إلى مستشفى تكريت التعليمي".