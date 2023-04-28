حريق يلتهم منزلاً في صلاح الدين وفرق الإنقاذ تتدخل (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "باستخدام سلالم الإطفاء الخارجية تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ عائلة أصيبت بحروق"، مبينة أن "فرقها تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل دارهم بقضاء الدور بمحافظة صلاح الدين بسبب تماس كهربائي".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني آمنت نقل العائلة الى المستشفى وهم كل من الزواج والزوجة وأحد اطفالهم لتلقي العلاج اللازم فيها".