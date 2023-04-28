السيطرة على حريق داخل "مولدة" وخزين "كاز" شرقي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل مولدة وخزين من مادة الكاز ضمن مقتربات منطقة ام الكبر والغزلان شرقي العاصمة".وأشار إلى أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات"