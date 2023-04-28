في بغداد.. النفط الخام بدل مياه الشرب (فيديو)

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو متداول لتدفق النفط الخام عبر انابيب مياه الشرب في منطقة الحسينية شمالي بغداد.

وتضمن الفيديو تعليقاً لأحد المواطنين وهو يشير الى مشكلة هذه المنطقة.



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