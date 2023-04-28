خلال 24 ساعة.. تسجيل خامس حالة انتحار في بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بتسجيل خامس حالة انتحار خلال 24 ساعة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسجيل حالة انتحار لفتى يبلغ من العمر 15 عاما باسلوب شنق نفسه داخل داره في منطقة الغزالية".

وأضاف المصدر أن "هذه الحالة هي الخامسة التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة في بغداد".