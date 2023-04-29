غيوم وانخفاض بدرجات الحرارة.. طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس صحو إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد".وأشارت الى ان، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحو مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس غائم جزئي في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية".ولفتت إلى، أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحو مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس صحو إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".واضافت، أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل في جميع مناطق البلاد، سيكون الطقس صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".