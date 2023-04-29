أكثر من 70% من السكان.. تعرف على نسب التحضر في العراق خلال السنوات الماضية

وقالت الشركة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، "لم تشهد نسبة سكان الحضر في العراق تغيرات كبيرة في عام 2021 مقارنة بالعام السابق 2020 وظلت عند حوالي 71.12 في المائة. ومع ذلك، بلغت الحصة أعلى قيمة لها في الفترة المرصودة في عام 2021.يشير معدل التحضر في بلد ما إلى نسبة إجمالي السكان الذين يعيشون في بيئة حضرية. قد تكون المقارنات الدولية لمعدلات التحضر غير متسقة، بسبب التناقضات بين تعريفات ما يشكل مركزًا حضريًا (بناءً على حجم السكان أو المنطقة أو المساحة بين المساكن، من بين أمور أخرى).