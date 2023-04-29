على طريق كركوك – بغداد.. مصرع واصابة 4 أشخاص إثر سقوط "سيارتهم" بمشروع للماء

السومرية نيوز - محليات



افاد مراسل السومرية نيوز، اليوم السبت، بانقلاب سيارة تحمل على متنها أربعة ركاب لتسقط في مشروع ماء داقوق على طريق كركوك - بغداد.

وقال مراسلنا، إن "اثنين من الركاب توفيا غرقا، وأُصيب اثنين اخرين بجروح وتم نقلهما إلى مستشفى داقوق العام لتلقي العلاج.