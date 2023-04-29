الشمري والعامري يصلان ديالى لبحث الأوضاع الأمنية مع العشائر

السومرية نيوز – محليات



وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي، اليوم السبت 29 أبريل/نيسان 2023، الى محافظة ديالى لبحث الأوضاع الأمنية.



وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "وصل الى محافظة ديالى رفقة رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي، لعقد اجتماع مع كافة العشائر لبحث الأوضاع الأمنية هناك".

يشار الى ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار محافظة ديالى سابقاُ في يوم الإثنين 23 كانون الثاني/يناير 2023.