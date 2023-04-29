مصرع واصابة 5 اشخاص بحادث سير على طريق عمارة – بصرة

السومرية نيوز – محليات



افاد مراسل السومرية، اليوم السبت، بمصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير على طريق عمارة – بصرة قرب قلعة صالح.

وقال مراسلنا، إن "حادث الانقلاب وقع على طريق عمارة - بصرة للمركبة نوع هونداي اجرة"، مشيرا الى أن "سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي للمركبة مما ادى الى عدم السيطرة على مقود المركبة وانقلابها".



وأضاف ان "الحادث تسبب بوفاة سائق المركبة وشخص اخر واصابة ثلاثة اخرين بجروح بليغه وتم نقلهم الى المستشفى".