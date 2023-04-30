انتشال جثتين لغريقين من مشروع ماء داقوق في كركوك (صور)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، انتشال جثتين لغريقين من مشروع ماء داقوق في كركوك.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا تمكنت من انتشال جثتين لغريقين من مشروع ماء داقوق في محافظة كركوك".



وأضافت: "حيث تم نقل وتسليم الجثث الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".