زحامات تخنق شوارع العاصمة.. تكدس للعجلات وسير شبه متوقف (صور)

وقال مراسل السومرية، إن "شوارع العاصمة الرئيسة شهدت توقف حركة المركبات سواء بجانب الكرخ او الرصافة"، مبيناً أن "حركة السير شهدت توقف شبه تام".وأضاف، أن "هذه الزحامات تسببت بتأخر وصول الموظفين واصحاب المهن لاماكن عملهم لساعات".وأشار الى، أن "طريق سريع الدورة، وسريع بغداد الجديدة وجسر الطابقين شهدوا زحاماً خانقاً، وحركة سير المركبات شبه متوقفة".