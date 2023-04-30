المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر أيار والتقاعد تعلن بدء الصرف

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة المحاسبة بالوزارة، باشرت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آيار".وأضافت: " تمت المباشرة بتأجيل استقطاعات السلف والقروض الممنوحة للمتقاعدين للشهر الحالي، عملا بتوجيهات وزير المالية طيف سامي".وأكدت الوزارة على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية، الإسراع بـ"استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني ".ودعت المالية، كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية، الى "مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".