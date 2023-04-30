توجيه حكومي يخص استخدام طرق المنطقة الخضراء للمواطنين

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تسعى الى تبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل، من بينها تخفيف العبء عن المواطنين وجعل انسيابية في حركة الشارع وانسيابية المرور".وأضاف البيان، "وعليه وجه القائد العام للقوات المسلحة بأن يسمح للمواطنين الكرام باستخدام طرق المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وفق رؤيته الى القوات الأمنية المسؤولة عن أمن المنطقة وتمديد ساعات الاستخدام بهدف تسهيل الحركة للمواطن فيها".