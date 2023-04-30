السجن ست سنوات لمدير بلدية الحلة سابقاً

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، صدور قرار حكم غيابي بحق مدير بلدية الحلة سابقاً؛ جراء ارتكابه مخالفات.







وأضافت أن "المخالفات في العقد المبرم بين محافظة بابل والشركة العامة لتجارة السيارات والمعدات تمثلت بتجهيز بلديَّة الكفل بعجلتين (قلاب سعة ١٦ م ٣ شاصي رينو كيراكس ٤*٦) بقيمة (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار"، لافتة إلى أن "سعر السيارة من الشركة ذاتها يبلغ (١٨٠،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار". وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدير بلديَّة الحلة سابقاً؛ جراء المخالفات المرتكبة في أحد العقود والتي تسببت بهدر وإضرار المال العام".وأضافت أن "المخالفات في العقد المبرم بين محافظة بابل والشركة العامة لتجارة السيارات والمعدات تمثلت بتجهيز بلديَّة الكفل بعجلتين (قلاب سعة ١٦ م ٣ شاصي رينو كيراكس ٤*٦) بقيمة (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار"، لافتة إلى أن "سعر السيارة من الشركة ذاتها يبلغ (١٨٠،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار".

ولفت البيان الى أن "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، فضلاً عن إعطاء الحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة".