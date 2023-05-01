عمال عراقيون يحتفلون بعيدهم العالمي وسط بغداد (فيديو)

ووثقت عدسة السومرية جانباً من احتفالات العمال بعيدهم وسط العاصمة بغداد، والتي امتزجت بالاهازيج و"رقص الجوبي".

وتبدأ فكرة تحديد يوم الاول من ايار، للاحتفال بعيد العمال في أستراليا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة ليكون أول احتفال رسمي بعيد العمال في نيويورك، ثم انتشر الحدث ليصبح عالميا تكريما للعمال.وتم تحديد الأول من شهر أيار للاحتفال به كذكرى لإحياء النضال من أجل خفض ساعات العمل، حيث تعد ولاية شيكاغو الأميركية أصل الاحتفالات حين تفجرت نزاعات بين العمال وأرباب العمل لتخفيض ساعات العمل اليومي حيث نظم عمال شيكاغو في 1 أيار 1886 إضرابا عن العمل للمطالبة بتخفيض ساعات العمل، رافعين شعار (8 ساعات عمل و8 ساعات راحة و 8 ساعات نوم)، وحققت تلك الدعوى للإضراب نجاحا كبيرا وشلت الحركة الاقتصادية في حينها، وتدخلت الشرطة وقتلت عددا من المتظاهرين كما قتل عدد من أفراد الشرطة إثر إلقاء مجهول قنبلة وسط تجمع للشرطة.وفي أعقاب وفاة عدد من العمال على أيدي الشرطة الأميركية، وضعت تسويات مصالحة مع حزب العمل وتم تشريع عيد العمال وجعله عطلة وطنية من خلال تمريره إلى الكونغرس والموافقة عليه بالإجماع فقط بعد ستة أيام من انتهاء الإضراب.ومع انتشار الفكرة في جميع أنحاء العالم، تم اختيار الأول من أيار من كل عام ليصبح ذكرى للاحتفال بعيد العمال العالمي،