تظاهرات حاشدة للموظفين للمطالبة بتعديل سلم الرواتب في الديوانية وميسان (صور)

السومرية نيوز – محليات



انطلقت تظاهرات كبيرة، اليوم الاثنين، لموظفي دوائر الدولة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب الجديد في محافظتي الديوانية وميسان.

وقال مراسلا السومرية نيوز، انه "تظاهر المئات من موظفي دوائر الدولة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب الجديد في شارع المصورين في مركز محافظة الديوانية".

وشهدت محافظة ميسان أيضا، تظاهرة كبيرة امام مبنى المحافظة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.

وقال مراسلنا، إن " محافظة ميسان شهدت أيضا تظاهرات كبيرة امام مبنى المحافظة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب".











وفي وقت سابق، كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، ان سلم الرواتب منفصل عن الموازنة المالية وتزامن وصوله معها" مؤكدا ان "سلم الرواتب يتعلق بقرار من مجلس الوزراء".



وأضاف "لن نقبل بالحد الأدنى لراتب أي موظف بان لا يقل عن 400 الف دينار للراتب الاسمي وصعودا" مؤكداً ان "سلم الرواتب يعالج الراتب الأسمي والدرجات الوظيفية الدنيا".



ولفت العطواني الى، ان "هناك مخصصات 50% و30% كمخصصات خطورة وزوجية ومعيشية وشهادة وغيرها هذه ممكن ان تدمج ويحصل عليها الموظف اضافة الى راتبه الأسمي".



وشدد على ان "سلم الرواتب في ذمة ومسؤولية الحكومة، ونشعر ان الحكومة جادة بالمضي بسلم الرواتب ولكن ربما تناقشه بعد اقرار مجلس للنواب للموازنة".



ونوه العطواني الى ان "أي زيادة بالراتب له انعكاس اقتصادي على السوق والسلع والخدمات لذا يجب دراسته من كل الجوانب".



وأكد ان "سلم الرواتب في مجلس الوزراء ونتابعه كلجنة مالية وهو ليس من مسؤوليتها أو من مسؤولية مجلس النواب، لكن نتطلع خيرا من جدية الحكومة في انصاف الموظفين".



جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، قد أعلن قبل أيام قليلة وصول أعداد موظفي الدولة العراقية إلى عتبة الـ 5 مليون موظف، إضافة إلى نحو 3 مليون متقاعد، الأمر الذي يعني أن أكثر من نصف موازنة العراق التي تعتمد بنسبة 92 بالمئة على واردات النفط تذهب لسد رواتب الموظفين.