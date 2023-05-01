خلال الشهر الحالي.. تحديد تسعيرة "جديدة" لأمبير المولدات في بغداد

وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "قامت بتحديد تسعيرة جديدة لأمبير المولدات خلال الشهر الحالي في العاصمة".وأضافت، أن "التشغيل العادي للمولدات سيكون سعره 4 ألف دينار فقط، أما التشغيلي الليلي فيبلغ سعره 6 ألف دينار عراقي".وبشأن التشغيل الليلي، أشارت المحافظة الى "تحديد سعر 8 ألف دينار للتشغيل الذهبي في مناطق العاصمة بغداد".