بمناسبة عيد العمال.. الحزب الشيوعي ينظم وقفة احتجاجية وسط بغداد (صور)

وقال مراسلنا، إن "الحزب الشيوعي نظم وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بمناسبة عيد العمال 1 أيار".

وأضاف، أن "الوقفة تزامنت مع تظاهرات الموظفين المطالبين بتعديل سلم رواتبهم، في ساحة التحرير وجسر السنك".وفي وقت سابق، هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، عمال العراق في عيدهم.وقال رشيد في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "بمناسبة يوم العمال العالمي، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى عمال العراق، ونستذكر باحترام وتقدير كفاحهم ونضالهم الطويل في مسيرة البناء والإعمار".‏وأكد "دعمه لعمال العراق لرفع قدراتهم وإسهامهم في بناء غد أفضل ومستقبل مزدهر".