بين تكريت وكركوك.. طريق الموت يتسبب بحوادث يومية تخلف العديد من الضحايا

طريق الموت.. هكذا يسمى هذا الشارع المؤدي من تكريت إلى كركوك لما يسببه من حوادث يومية مخلفة العديد من الضحايا.ممر جديد تعمل حكومتا صلاح الدين و كركوك على إنجازه للتقليل من الحوادث في هذه الطريق اذ شارفت المرحلة الأولى على الانتهاء.