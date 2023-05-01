إجلاء 19 عراقيّاً من السودان إلى مدينة جدة السعودية

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم اجلاء 19 مواطناً عراقيّاً من السودان إلى مدينة جدة، تمهيداً لمغادرتهم إلى ‫العراق‬".وتابع: "نُقدر ونُثمن الجُهُود الإنسانيَّة المبذولة من الجهات ‫السعودية‬ المُختصة في تسهيل إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة".