العراق عضواً رسمياً بمنظمة الايكاهو العالمية

وذكرت المنظمة ضمن مؤتمر دولي اقيم هناك من خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للايكاهو، إن "العراق أصبح عضوا بارزا مهما بعد الدور المهم الذي لعبت عليه منظمة مربي الخيل العربي الاصيل للوصول الى المستوى العالمي لتمثيل العراق".وأضافت، أن "هذه الجهود تأتي في واحدة من اهم التفاصيل التي تهم مصلحة العراق وتراثه واصالته".فيما وجهت الهيئة الادارية لمنظمة الخيل العربي الاصيل "شكرها للحكومة العراقية ودورها بهذه الشأن".