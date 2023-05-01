يزن أكثر من 25 كغم.. إزالة ورم من بطن امرأة أربعينية بكربلاء

وقال رئيس الفريق، إختصاصي جراحة الأورام، علي الميالي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المريضة البالغة من العمر 45 عاماً، كانت تعيش مع الورم لمدة سنتين، وتُعاني من آلامٍ وثقل في البطن وقد أُجلت عمليتها لأكثرِ من مرةٍ بسبب خطورتها".وأضاف الميالي، أن "الفحوصات الطبية والمُختبرية، كشفت وجود كتلة كبيرة في البطن وأنها قابلة للاستئصال، وبعد دراسة المفراس (ct scan) وعرض الحالةِ على فريق مُتعدد الاختصاصات، قمنا بإزالة الورم وجزء من القولون والرحم بسبب التصاقهم بالورم".ولفت الميالي، إلى إن "الورم هو الأكبر من نوعه الذي قام بإستئصاله في المدينة الطبية "، مُشيراً إلى أن "المريضة، حُوَلت للردهة لإكمال علاجها وسط مُتابعة دقيقة لحالتها الصحية ومُغادرتها المدينة الطبية بعد تماثلها للشفاء التام".