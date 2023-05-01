خلافات عائلية تؤدي لمقتل وإصابة شخصين في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين نتيجة خلافات عائلية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) وحصل تبادل إطلاق نار فيما بينهم".وأضاف، ان "المشاجرة أسفرت عن مقتل أحدهم واصابة الثاني، ضمن منطقة الحرية، بالعاصمة بغداد".