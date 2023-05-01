مقتل ضابط وإصابة شخصين اثناء محاولة فض نزاع عشائري بصلاح الدين

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "ضابطاً برتبة عقيد، مدير مركز شرطة السجلة في قضاء الدجيل قُتل إثر نزاع عشائري مسلح".وأضاف، أن "شخصين أصيبا بجروح خطيرة احدهما من حماية العقيد، في ناحية الانصار بصلاح الدين".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، افاد مصدر أمني بمقتل وإصابة شخصين نتيجة خلافات عائلية ضمن منطقة الحرية بالعاصمة بغداد.وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين نتيجة خلافات عائلية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) وحصل تبادل إطلاق نار فيما بينهم".وأضاف، ان "المشاجرة أسفرت عن مقتل أحدهم واصابة الثاني، ضمن منطقة الحرية، بالعاصمة بغداد".